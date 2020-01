Esclusiva: Catanzaro, in arrivo Contessa dalla Feralpisalò

Il Catanzaro ha praticamente chiuso l’operazione per l’arrivo di Sergio Contessa. Il forte terzino sinistro lascerà la Feralpisalò per trasferirsi in giallorosso. Prosegue la campagna rafforzamenti del club calabrese, sempre più intenzionato a consolidare la propria posizione nella griglia playoff.