Esclusiva: Catanzaro, è fatta per il difensore Elizalde dal Pescara

Il Catanzaro è sul punto di formalizzare un’importante operazione in entrata. Nelle ultimissime ore sono stati raggiunti tutti gli accordi per il trasferimento dal Pescara di Edgar Elizalde, duttile difensore classe 2000 nel giro delle nazionali giovanili uruguaiane. Affare completato, in attesa degli ultimi passaggi burocratici prima dell’annuncio ufficiale.