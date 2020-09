Esclusiva: Catania, incontro per il difensore svincolato Diakité

Si muove anche il Catania. In agenda un incontro per il difensore centrale svincolato Modibo Diakité, classe 1987, nell’ultima stagione a Terni e con alle spalle diverse esperienze (tra le altre Lazio e Fiorentina). Ora Diakité è un’opzione concreta per il nuovo Catania, si può chiudere.

Foto: Gazzetta