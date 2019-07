Non solo Mazzarani, in questi minuti il Catania ha piazzato un altro colpo. È fatta per Davide Di Molfetta, classe 1996 ex Milan, esterno offensivo di talento. La trattativa è stata imbastita con il Piacenza e siamo ormai arrivati alle intese definitive. Di Molfetta sarà un nuovo calciatore del Catania e firmerà un contratti triennale.