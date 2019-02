Esclusiva: Catania, avanza Novellino. Già in giornata…

Le difficoltà nel trovare un accordo con Carmine Gautieri erano chiare fin da ieri. Il Catania, dopo aver esonerato Sottil, aveva anche proposto un contratto fino a giugno 2020, ma mancava intesa definitiva su staff e cifre. Gautieri continua ad aspettare il via libera che ancora non arriva. Così, dopo i sondaggi svelati ieri con Walter Novellino, il Catania ha deciso di andare sull’esperto allenatore che ha già accettato un contratto fino a giugno senza chiedere altro. E già in giornata, se non ci saranno colpi di scena, Novellino dovrebbe essere in Sicilia per gli accordi definitivi.

Foto: sito ufficiale Avellino