Esclusiva: casting Ascoli con Gautieri e Aglietti. Sabato…

L’Ascoli è in ritiro a Roma, sabato Vivarini si giocherà la panchina contro il Benevento. Ma intanto la società si sta cautelando (indipendentemente dalle smentite che arriveranno) nel caso in cui la situazione dovesse ulteriormente precipitare e ha programmato incontri romani sia con Gautieri che con Aglietti. Sono i due candidati in caso di svolta, andrà aggiunto eventualmente Menichini che ha comunque minori esperienze in serie B e non allena da tempo. Le voci su Lerda appartengono al recente rapporto tra il direttore sportivo Tesoro e il tecnico, ma non ci sono stati altri sviluppi. Per il momento il casting comprende Gautieri e Aglietti.