Esclusiva: per Castillejo il Milan c’è, ma il Real può sorpassare. Su Bacca e André Silva…

Il Milan pensa sempre a Samuel Azuaga Castillejo, esterno classe 1995 del Villarreal, ma nelle ultime ore c’è stato un inserimento del Real Madrid. L’irruzione del club di Florentino potrebbe avere sviluppi nelle prossime ore, profilo che piace non poco. Il Milan resta alla finestra e valuta le posizioni di Bacca e André Silva. Per il colombiano non si riesce a trovare una soluzione convincente proprio con il Villarreal, il portoghese è sondato da Wolverhampton e Siviglia. Ma il club rossonero non intende fare una plusvalenza. Capito uscite: Montolivo sta trattando la risoluzione, ma le offerte arrivategli finora non superano il milione e mezzo di ingaggio (circa la metà di quanto dovrebbe percepire per un altro anno al Milan).

Foto: elespanol.com