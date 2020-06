Esclusiva: Casertana, pole Zironelli per la panchina

Dopo essersi congedato da Ciro Ginestra, la Casertana ha ormai individuato l’allenatore per la prossima stagione. Si tratta di Mauro Zironelli, nell’ultima stagione a Modena e in precedenza sulla panchina della Juve Under 23. Zironelli era il primo nome della lista, era stato contattato anche Vincenzo Maiuri, protagonista di una grande stagione con il Sorrento. Ma ora Zironelli è sempre più in pole per la panchina della Casertana.

Foto: Twitter ufficiale Juventus