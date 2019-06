Esclusiva: Caserta-Juve Stabia, rottura insanabile. Nei prossimi giorni…

Rottura insanabile tra Fabio Caserta e la Juve Stabia. Confermato quanto vi abbiamo svelato la scorsa notte, l’allenatore della promozione in B chiederà di essere liberato malgrado un contatto automaticamente rinnovato. Confermiamo: Caserta ritiene che non siano state mantenute alcune promesse, di sicuro il suo lavoro è stato eccellente con un ingaggio non di molto superiore al minimo federale. Manniello parla di bugie, di sicuro non le nostre, intanto per l’ennesimo anno dice di voler lasciare, vedremo se stavolta manterrà. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro per la risoluzione, la scelta di Caserta è fatta e anche se lo costringessero a restare non ci sarebbero le condizioni per un rapporto sereno.