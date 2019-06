Esclusiva: Caserta-Juve Stabia, accordo per la risoluzione. E il Frosinone lo aspetta

Stretta di mano e accordo tra Fabio Caserta e la Juve Stabia per la risoluzione del contratto. L’allenatore della promozione e il patron Manniello, alla presenza del direttore sportivo Polito, hanno raggiunto un’intesa totale che vale come una firma, in attesa del classico nero su bianco. Tutto confermato, dunque, in base a quello che vi avevamo anticipato: ora il Frosinone aspetta Caserta come nuovo allenatore, in base a quelli che erano gli accordi verbali già raggiunti.