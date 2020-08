Esclusiva: Caserta, c’è anche il Perugia alla finestra

Fabio Caserta vuole smaltire la cocente delusione della retrocessione con la Juve Stabia. Ha pagato il post lockdown e le fratture societarie, di sicuro non si aspettava un epilogo così. E adesso valuterà le proposte che gli sono già arrivate: la Virtus Entella ha fatto un sondaggio anche approfondito ma non ancora scelto. Il profilo piace molto al Perugia e c’è anche il Pescara alla finestra, guarda caso i due club che si giocheranno la permanenza in B nel playout di ritorno fissato per domani sera.

Foto: Juve Stabia