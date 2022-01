Esclusiva: Casale-Lazio, accordo impostato con il Verona. Ora…

Nicolò Casale può lasciare il Verona entro il 31 gennaio. È stato impostato un accordo tra la Lazio e il club veneto: la valutazione di 12 milioni scenderà di un altro paio, il Verona può dare il via libera alla Lazio per 9-10 complessivi in prestito oneroso con obbligo di riscatto. La Lazio è sul difensore centrale da quasi due settimane, ci aveva pensato anche il Milan. Ora bisogna soltanto aspettare che la Lazio formalizzi un’altra vestizione, poi si potrà pensare di chiudere Casale entro lunedì.

FOTO: Instagram Casale