Esclusiva: Casadei-Lazio, ultimi dettagli. Su Sylla e Tchaouna…

La Lazio sta definendo gli ultimi dettagli per Cesare Casadei. La riunione di oggi è stata molto proficua e ha permesso di perfezionare (e migliorare) l’offerta presentata nella giornata di giovedì. Non 12 ma 13 milioni più il 25 per cento da eventuale futura vendita del centrocampista classe 2003. Il Chelsea ha accettato, adesso si stanno preparando i documenti in modo da permettere a Casadei di svolgere le visite. La Lazio ha un obbligo di riscatto che scatterebbe a condizioni semplicissime e non pagherebbe per il cartellino. Quindi non c’è bisogno di sbloccare indice di liquidità, anche se oggi c’è stato un contatto diretto tra Bologna e Lazio con i rossoblù fortemente interessati a Tchaouna. Si lavora sulla formula, ma si può procedere. Per il momento nessun tipo di sviluppo su Isaksen, poi la Lazio deciderà se andare su un esterno offensivo. Il club di Lotito aveva seguito Ngonge con interesse, ma dipenderà dagli acquisti del Napoli, sull’attaccante ci sono altri club con il Verona che spera di trovare un pertugio nelle ultime ore di mercato. Gli agenti e intermediari di Casadei sono gli stessi del difensore centrale Abakar Sylla, classe 2002, di proprietà dello Strasburgo. La valutazione è alta, ma si può lavorare per il prestito.

Foto: Instagram Casadei