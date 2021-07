Esclusiva: Carrascal, la Fiorentina ci pensa. La Juve studia. E lo status incide

Si chiama Jorge Carrascal, indiscutibile talento colombiano. Ha un contratto lungo con il River Plate, scadenza 2024, ma una voglia matta di sbarcare in Europa. Potrebbe accadere anche durante questa sessione di mercato: la Juve l’ha seguito parecchio durante la gestione Paratici ma ha continuato ad apprezzarlo. Occhio alla Fiorentina che, dopo aver preso Nico Gonzalez, vuole investire su un giovane talento e Carrascal sarebbe perfetto. Valutazione: la richiesta è di 15 milioni ma si può chiudere per 10 con eventuale percentuale su futura vendita e commissioni. Carrascal è stato proposto al Torino. E anche alla Lazio, ma al momento non ci sono posti liberi da extracomunitario dopo gli arrivi di Felipe Anderson e Kamenovic. Proprio lo status, quindi uno slot a disposizione, farà la differenza. Non tutti i club sono in questa situazione, la Fiorentina – per esempio – ha un posto.

Foto: Twitter River Plate