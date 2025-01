La Carrarese cerca un difensore centrale e l’ha individuato in Luka Bogdan, croato classe 1996 in uscita dal NK Istra. Come avevamo raccontato nei giorni scorsi, su Bogdan c’era tre o quattro società tra Serie B e Serie C, ma lo scatto della Carrarese potrebbe essere decisivo. Non è ancora un’operazione completata, ma ben impostata.

Foto: logo Carrarese