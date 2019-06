Ciccio Caputo in orbita Sassuolo: il vantaggio aumenta, la pole è stata consolidata. Come anticipato, il Genoa non ha approfondito, ora il Sassuolo può chiudere. Nei prossimi giorni un incontro, l’Empoli vorrebbe Scamacca che però il Sassuolo vorrebbe trattenere. Ma in qualche modo si troverà una soluzione.

Foto Twitter Lega A