Esclusiva: Caputo-Sassuolo entro mercoledì. I dettagli. E Traorè…

Ciccio Caputo viaggia velocemente verso il Sassuolo. Gli accordi sono stati raggiunti ieri, la definizione complessiva tra martedì e mercoledì. L’attaccante in uscita dall’Empoli ha un contratto in scadenza nel 2021, allungherà probabilmente di un’altra stagione, ormai ha scelto il Sassuolo. Bisogna soltanto stabilire definitivamente le contropartite: sicuro Bandinelli, l’Empoli spera di convincere il Sassuolo a cedere Frattesi, ma potrebbe esserci un’altra soluzione. Intanto, il club neroverde aspetta anche l’arrivo di Traorè, come raccontato in esclusiva lo scorso 8 giugno: la Juve ha prelevato il cartellino dall’Empoli, ha fatto una promessa e – malgrado l’inserimento di altri club – il Sassuolo è convinto che sarà mantenuta.

Foto: Twitter ufficiale Lega Serie A