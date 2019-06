Esclusiva: Caputo, il Sassuolo mantiene il vantaggio sul Genoa. Altri due club italiani…

Ciccio Caputo lascerà Empoli, su questo ci sono pochissimi dubbi e sarebbe davvero sorprendente se ci fosse un cambio di rotta rispetto a quanto ormai stabilito. Vi avevamo svelato i nomi delle due società più interessate delle altre: Sassuolo e Genoa. Inizialmente il Grifone poteva avere una corsia preferenziale in virtù dell’arrivo di Andereazzoli in Liguria, ma i giochi al ribasso di Preziosi hanno chiaramente favorito il club neroverde. Si sta parlando di contropartite, escludendo Scamacca che piace molto all’Empoli ma che per ora il Sassuolo non cede. Il club di Squinzi deve chiudere in fretta per evitare altri inserimenti. Già, perché nelle ultime ore ci sono stati i sondaggi di Fiorentina e Samp, giustamente Caputo è considerato un attaccante di assoluta qualità.

Foto: Twitter ufficiale Empoli