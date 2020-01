Esclusiva: Caprari verso Parma. Il Sassuolo sceglie Haraslin per l’attacco

Il Sassuolo cerca un esterno offensivo per sopperire alla partenza di Duncan, come raccontato destinazione Fiorentina, al punto che l’arrivo a Firenze del centrocampista potrebbe verificarsi già stasera. Il Parma ha ormai bloccato Caprari, la mossa del Sassuolo sarà quasi certamente Lukas Haraslin, esterno offensivo slovacco classe 1996 in forza al Lechia Gdansk. L’operazione è in stato avanzato, ormai in via di definizione. Haraslin ha il contratto in scadenza e il suo futuro sarà in Italia.

Foto: Lechia