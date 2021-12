Esclusiva: capolinea Aglietti, la Reggina incontra Toscano

Una prestazione indecorosa, un crollo senza giustificazioni contro l’Alessandria. La quinta sconfitta consecutiva della Reggina è anche il capolinea di Aglietti: come anticipato già ieri sera, l’esonero è inevitabile. Il club, che alla vigilia di una partita così delicata si era preoccupato

di ufficializzare l’arrivo-ritorno di un altro dg (Iriti), in mattinata incontrerà Mimmo Toscano per gli accordi. Toscano, artefice della promozione in B degli amaranto, è ancora sotto contratto con la Reggina fino a giugno.

Foto: Sito Reggina