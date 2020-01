Esclusiva: Capezzi alla Salernitana in prestito secco

Leonardo Capezzi, centrocampista classe 1995, torna in Italia. È fatta per il trasferimento in prestito secco alla Salernitana dopo l’esperienza con l’Albacelte. Capezzi, di proprietà della Samp, aveva altre soluzioni, ma il club campano ha sorpassato la concorrenza.