Esclusiva: caos Spezia, a rischio anche Angelozzi. Idea Di Biagio per la panchina

La situazione dello Spezia è sempre più pesante. Non soltanto per l’ennesima sconfitta che mette ulteriormente a rischio la posizione del tecnico Vincenzo Italiano, ma anche per le valutazioni complessive che verranno fatte nelle prossime ore. In bilico il direttore generale Guido Angelozzi, che già nei giorni scorsi in conferenza stampa si era dovuto difendere da diverse critiche relative a un avvio di stagione assolutamente incolore. E Italiano? Continua ad essere a rischio, in lista per la panchina c’è anche Gigi Di Biagio, un nome sondato nelle ultimissime ore. Ma prima bisogna capire cosa ne sarà del futuro di Angelozzi.