Il Rieti è in una situazione difficilissima, i calciatori hanno proclamato lo sciopero per la gara di domenica contro la Reggina se entro domenica non venissero pagati gli stipendi. Intanto, novità degli ultimi minuti, il direttore sportivo Pavarese sta pensando di lasciare l’incarico e di rassegnare le dimissioni. Nel pomeriggio avremo altri sviluppi e la decisione definitiva.