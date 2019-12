Esclusiva: caos Genoa, previsto contatto con Nicola. Gli scenari

Ogni mezz’ora ne cambia una, la panchina del Genoa sta diventando un quiz abbastanza goffo. Riepilogando: Ballardini ha detto no; Andreazzoli, senza staff, si è detto disposto a tornare, ma non grandi motivazioni; Thiago Motta ha chiesto 4-5 acquisti e l’isolamento del direttore sportivo Marroccu che l’ha sfiduciato; Diego Lopez è ancora lì, in attesa di un faccia a faccia che ancora non c’è. E quindi? Premesso che Ballardini non cambierà idea e che le altre situazioni sono bloccate, non escludendo un ritorno di fiamma di uno dei tre (a Thiago Motta non è stato ancora comunicato l’esonero), il Genoa avrà presto un contatto con Davide Nicola nella speranza che la panchina abbia un padrone.

