Esclusiva: Candreva chiede tempo al Monaco. Ma l’Inter va fino in fondo per Keita

Falso allarme. Non ci risulta, almeno per ora, che Antonio Candreva abbia aperto al Monaco. Le sue riflessioni continuano, probabilmente continueranno per qualche giorno. Ci sono buone possibilità (ma la situazione va seguita costantemente) che i tempi possano slittare ben oltre la chiusura della finestra estiva di mercato. In Italia il gong è fissato per venerdì 17, ma in Francia si andrà fino al 31, quindi le riflessioni di Candreva possono continuare. L’aspetto fondamentale, chiaro già da lunedì sera, che l’Inter ha intenzione di andare fino in fondo e di regalare Keita Baldé a Spalletti in tempi stretti. C’è già l’accordo con l’agente del senegalese (quinquennale da 3 milioni più eventuali bonus a stagione) e verrà rifinito anche quello con il Monaco (prestito oneroso e diritto di riscatto, operazione sotto i 30 milioni). Quindi, non resta che attendere i definitivi passaggi.

Foto: Twitter personale Keita Baldé