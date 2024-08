Esclusiva: Cancellieri, il Como resta in corsa. Il Monza chiede il prestito

Matteo Cancellieri lascerà la Lazio a determinate condizioni, l’obiettivo della Lazio resta sempre Armand Laurienté ma a patto che prima ci sia qualche uscita. Il club di Lotito non intende dare Cancellieri in prestito, almeno in questa fase del mercato. Il Como, notizia già anticipata, resta in corsa, il Monza ha chiesto il prestito, il Parma ha sondato e non approfondito. Possono emergere altre soluzioni, ma per la Lazio conta molto la formula.

Foto: Instagram Cancellieri