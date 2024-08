Esclusiva: Cancellieri, anche il Como allo scoperto

Il Como sta costruendo una squadra competitiva per la Serie A: in fase di definizione gli acquisti del difensore Diks e del centrocampista Engelhardt, ma ci saranno altre operazionei. Nelle ultime ore il Como ha mostrato un interesse concreto per Matteo Cancellieri, rientrato alla Lazio dal prestito di Empoli. Per l’esterno vi avevamo parlato del Venezia, aveva sondato il Parma, ci sono altre opzioni, ma inseriamo il Como nella lista dei pretendenti.

Foto: Instagram personale