Esclusiva: Cambiaso, l’Inter in pole ma non può chiudere ora. E la Juve fissa un summit

Andrea Cambiaso lascerà il Genoa nei prossimi giorni. Aggiorniamo la situazione: l’Inter è in pole, c’è stato un incontro, il profilo piace molto. E l’Inter ha anche deciso di agire eventualmente in sinergia con altri club, visto che per ora non ha la disponibilità per chiudere l’affare. L’Inter ha diverse situazioni in ballo che possono sbloccarsi presto, ma intanto deve aspettare. Nel frattempo la Juve, che – come raccontato – ha sempre seguito l’esterno sinistro classe 2000, ha chiesto un incontro per i primi giorni della prossima settimana, la volontà è quella di entrare nel vivo. Riepilogando: l’Inter è davanti, ma deve sbrigarsi e andare dal Genoa per formulare la proposta (Cambiaso ha un solo anno di contratto). Altrimenti la Juve…

Foto: Twitter Genoa