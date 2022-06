Esclusiva: Cambiaso, incontro con l’Inter mercoledì. E con la Juve venerdì

L’Inter ha in pugno Bellanova per la corsia destra, anche se all’occorrenza può essere utilizzato per la fascia mancina. A sinistra può essere adattato Darmian che in caso di necessità può agire anche da centrale difensivo. Tutto questo per dire che l’Inter non smette di pensare ad Andrea Cambiaso a poco più di un anno dalla scadenza con il Genoa. Una pista che avevamo anticipato come forte interesse, la novità è che mercoledì ci sarà un incontro. L’Inter potrebbe decidere di prenderlo, di tenerlo o di mandarlo a giocare. Sul classe 2000 (apprezzato all’estero, ma vorrebbe restare in Italia) c’è anche la Juve che ha fissato un summit per venerdì.

Foto: Twitter Genoa