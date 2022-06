Esclusiva: Cambiaso aspetta, l’Inter vuole chiudere. Gli scenari

L’incontro per Andrea Cambiaso all’Inter è stato molto positivo. Traduzione: il club nerazzurro vuole chiudere, a costo di prenderlo (è un paradosso) a parametro zero visto che Il classe 2000 ha un contratto in scadenza tra poco più di un anno.

Il Genoa chiede 5-6 milioni, potrebbe entrare una contropartita tecnica, si tratta solo di aspettare. Ricordiamo che anche la Juve aveva chiesto un summit (da confermare) per venerdì ma di sicuro lo scatto nerazzurro per Cambiaso è stato importante. Sull’esterno hanno fatto sondaggi importanti anche Siviglia, Atalanta e Sassuolo, ma la soluzione Inter intriga parecchio. E va seguita con attenzione, ormai non è più una sorpresa.

Foto: Twitter Genoa