Esclusiva: Calabro, non solo Padova. Sondaggio della Cremonese
02/06/2026 | 17:55:54
Antonio Calabro quasi sicuramente lascerà la Carrarese dopo un ciclo ricco di soddisfazioni. Confermiamo l’interesse già raccontato del Padova (che ha sondato anche Gorgone) per l’allenatore salentino, ma nelle ultime ore c’è stato un sondaggio della Cremonese. Il club grigiorosso nelle prossime ore deciderà il futuro del ds Giacchetta, nel frattempo ha matenuto i contatti con Angelozzi. Poi la Cremonese si dedicherà all’allenatore per programmare l’immediata risalita dalla Serie B.
Foto: sito Carrarese