Esclusiva: Cajuste, il Besiktas vuole chiudere. Ma si inserisce l’Ipswich

07/07/2025 | 20:41:41

Jens Cajuste lascerà il Besiktas, ma non ha ancora trovato tutti gli accordi con il club turco che spinge per completare l’operazione. E per il centrocampista svedese classe 1999 poche ore fa c’è stato un inserimento concreto dell’Ipswich che ha messo Cajuste nelle condizioni di prendere tempo con il Besiktas. Vedremo se l’Ipswich andrà fin in fondo, il gradimento c’è.

Foto: Instagram Ipswich