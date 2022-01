Esclusiva: Cagliari-Young Boys, c’è l’accordo. Ora il sì di Aebischer. La verità su Nandez-Toro

Accostato al Cagliari già sette giorni fa, Michel Aebischer riflette sulla proposta recapitata dal club di Giulini allo Young Boys nella tarda mattinata. Per il centrocampista venticinquenne il Cagliari propone un prestito oneroso di 500 mila euro con obbligo di riscatto a circa 3,5 milioni. Il club svizzero avrebbe accettato all’interno di un’operazione portata avanti dall’intermediario Antonelli (ex direttore generale reduce da esperienze fallimentari nei club che ha frequentato). Aebischer vuole riflettere prima di dare il via libera, ma tra i club esiste già un accordo. Nella serata di ieri la Samp si è fatta risentire, a quel club Aebischer aveva detto sì, ma non è stata ancora formalizzata una nuova proposta. Il Cagliari cerca anche Izzo (come anticipato) per la difesa, considerata l’impossibilità di arrivare a Gabbia. E per il centrocampo non molla Baselli (esclusiva di Sportitalia dello scorso 27 dicembre), in uscita dal Torino. E poi c’è la vicenda Nandez che va sintetizzata così: al Torino piace molto, il Cagliari vorrebbe prendere Izzo e/o Baselli in un’operazione staccata. Giulini aprirebbe anche al prestito ma possibilmente oneroso e si sta ragionando su cifre e formula. Un prestito con diritto che può trasformarsi in obbligo è la strada più indicata, lavori in corso. Ma l’obbligo per il Cagliari oggi è una strada quasi imprescindibile.

FOTO: Instagram Aebischer