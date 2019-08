Esclusiva: Cagliari-Viviano, contatti in serata. Se domani lo Sporting…

Il Cagliari inizialmente aveva deciso di dare fiducia a Rafael tra i pali dopo l’infortunio di Cragno. Ma poi il club rossoblù ha fatto le sue valutazioni, ha sondato la pista Olsen (che resta in corsa) e nelle ultime ore è tornato prepotentemente su Emiliano Viviano dopo gli approcci dello scorso 10 agosto. In serata ci sono stati altri contatti tra il Cagliari e Viviano, domani è previsto un incontro con lo Sporting, che ne detiene il cartellino, se si dovesse trovare un accordo per la risoluzione del contratto, l’ex viola può diventare un portiere rossoblù.

Foto: Record