Esclusiva: Cagliari, proposto un centrocampista del Monaco. E Lovric…

20/01/2026 | 23:55:40

Nelle ultime 48 ore è stato proposto al Cagliari un centrocampista del Monaco, si tratta di Aladji Bamba. Un profilo interessante, classe 2006, che ha già esordito in Champions League. Il Cagliari lo ha seguito e apprezzato, ma almeno fin qui non ha sciolto le riserve. Anche perché, dopo gli accordi per il ritorno di Sulemana in l’Atalanta via Bologna (esclusiva confermata), il Cagliari ha intenzione di stringere i tempi per Lovric in prestito secco, anche per evitare l’inserimento di altri club (anche italiani) che lo hanno seguito.

Foto: sito Cagliari