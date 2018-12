Esclusiva: Cagliari, passi ufficiali con il Lecce per Mancosu

Il Cagliari deve sostituire Castro, sta valutando diversi profili, nelle ultime ore si è sintonizzato decisamente su Marco Mancosu, classe 1988, punto di forza del Lecce. Mancosu ha le stesse caratteristiche di Castro, può giocare da trequartista e da mezzala. E per il Cagliari si tratterebbe di un colpo importante e con diversi vantaggi regolamentari: ricordiamo che Mancosu (apprezzato anche dal Sassuolo) è sardo ed è cresciuto nel settore giovanile rossoblu. Il suo contratto scade a giugno, ma è previsto il rinnovo automatico fino al 2020 in caso di salvezza del Lecce (e la squadra di Liverani è in zona promozione…). Il Cagliari ha già forzato per Mancosu, siamo in pieno mercato per il club di Giulini.

Foto: scroonshat DAZN