Esclusiva: Cagliari-Mazzarri, è fatta. I dettagli

Walter Mazzarri sarà il nuovo allenatore del Cagliari. Come anticipato nel pomeriggio, è diventato subito la prima scelta di Giulini dopo l’esonero di Semplici. Un inseguimento che era già partito diversi mesi fa, ma a quei tempi non c’erano i margini per poterlo convincere. Infatti, il Cagliari ha ripiegato su Semplici per sostituire proprio Di Francesco e adesso ha praticamente coronato il lungo inseguimento. Mazzarri si è riunito con il suo staff a San Vincenzo, nei pressi di Livorno, fin dalle 15. Ha valutato attentamente e aveva subito aperto all’offerta di Giulini. Adesso mancano soltanto alcuni dettagli, ma è stato raggiunto l’accordo per un biennale da 1,8 milioni a stagione circa più eventuali bonus.

Giulini aveva in mente di fare un sacrificio importante per la panchina e aveva individuato proprio nell’ex Inter il candidato numero uno. Adesso si tratta soltanto di perfezionare gli ultimi aspetti burocratici, in modo tale da consentire a Mazzarri di raggiungere la Sardegna e di mettersi a disposizione del nuovo club.

Foto: Twitter Watford