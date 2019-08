Esclusiva Cagliari, idea Viviano. Se i tempi per Cragno…

Un infortunio che non ci voleva, a pochi giorni dall’inizio del campionato. Il Cagliari ha perso Alessio Cragno, monitorerà la situazione, nella speranza che i tempi non si allunghino, ma potrebbero trascorrere diversi mesi. Cragno è ovviamente una pedina essenziale nei meccanismi di Maran, un portiere che ha dimostrato tutto il suo valore e che si appresta alla stagione della definitiva consacrazione. Il Cagliari valuterà di giorno in giorno, ma se i tempi dovessero allungarsi un’idea potrebbe portare a Viviano. Quest’ultimo in scadenza con lo Sporting Club, è sta valutando proposte anche dall’estero. Tra gli svincolati c’è Stefano Sorrentino (40 anni compiuti lo scorso marzo)

Foto: Record