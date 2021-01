E’ fatta per il ritorno di Alessandro Deiola dallo Spezia al Cagliari. Il centrocampista era andato in Liguria nella sessione estiva, operazione in prestito con diritto di riscatto. Pochi minuti fa è stata raggiunta l’intesa per il rientro a Cagliari, sarà una nuova pedina per il centrocampo di Di Francesco.

Foto: Twitter Cagliari