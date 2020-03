Esclusiva: Cagliari, contatti in corso con Zenga. E Canzi…

Sono ore febbrili per la panchina del Cagliari. La decisione di esonerare Maran è stata ormai presa e difficilmente si tornerà indietro. Alcuni profili sono stati scartati, la novità è che ci sono contatti in corso anche con Walter Zenga che in passato aveva già sfiorato la panchina del Cagliari. Vedremo. Resta in corsa anche Max Canzi, già nell’organigramma del Cagliari come tecnico della Primavera e che potrebbe affiancare Zenga. Oppure andare avanti in prima persona, il Cagliari sta per prendere la decisione definitiva.

Foto: The Sun