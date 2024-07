Esclusiva: Cabal, accordo con l’Inter. Ora l’intesa con il Verona

La scorsa settimana vi avevamo anticipato che Juan Cabal è il nome per la difesa dell’Inter, non uno dei nomi. Vi abbiamo svelato soprattutto l’incontro tra Piero Ausilio e gli agenti, poi il contatto con il Verona in modo da fissare un appuntamento per questa settimana. Possiamo aggiungere che è stato raggiunto un accordo di massima con l’entourage del classe 2001 per un pluriennale da 1-1,2 milioni a stagione (le cifre vanno comunque perfezionare) più bonus. La Juventus aveva soltanto sondato nei giorni scorsi, ma oggi ha altre priorità. L’Inter conosce la richiesta del Verona, 8 milioni più bonus, e presto di lavorerà per individuare la formula giusta.

Foto: Twitter Verona