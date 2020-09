Esclusiva: Burrai-Perugia, Falasco-Pordenone, è fatta

Salvatore Burrai al Perugia. Nicola Falasco al Pordenone. In giornata è arrivato il via libera del club friulano per il centrocampista destinato ad andare in Umbria, tra martedì e mercoledì la firma, in cambio il Pordenone avrà il terzino sinistro Nicola Falasco. Tutto secondo quanto vi avevamo raccontato nella giornata di ieri, ora il Pordenone prenderà un altro centrocampista (il sogno è Calò del Genoa, conteso da più club).

Foto: Instagram personale