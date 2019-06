Esclusiva: Burak Yilmaz ribadisce il sì al Lecce. Trattativa a oltranza con il Besiktas. Domani…

Le parole, quando si tratta di mercato, contano poco o nulla. Burak Yilmaz aveva ribadito il desiderio di restare al Besiktas, non abbiamo dato troppo peso, semplicemente perché poi il Lecce ha confermato il viaggio in Turchia per la giornata di oggi. E la prima tappa è andata abbastanza bene nel senso che Yilmaz ha ribadito al club salentino l’intenzione di accettare la proposta. Il Besiktas sta ancora facendo un po’ di resistenza, ma non si esclude che nelle prossime ore possa essere lo stesso attaccante di quasi 34 anni a forzare un po’ la mano. La trattativa non è definita, questo giova ricordarlo, ma è indicativo il fatto che Meluso si tratterrà in Turchia anche domani. Moderato ottimismo, nella speranza di arrivare agli accordi definitivi.

Foto: fanatik