Esclusiva: Bunino lascia Pescara, è corsa a tre in Serie C

Cristian Bunino è destinato a lasciare il Pescara per andare a giocare. Per l’attaccante classe 1996, reduce dal prestito alla Juve Under 23, è corsa a tre in Serie C: in lizza ci sono Piacenza, Triestina e Catanzaro, pronte ad assicurarsi le sue prestazioni. Il Pescara ha già fatto sapere di voler cedere Bunino soltanto in prestito oneroso, per il 23enne si prospetta un nuova avventura in C.

Foto: Twitter ufficiale Juventus