Esclusiva: Bucchi era davvero in bilico, l’Empoli sceglie Muzzi

Vi avevamo raccontato in esclusiva che difficilmente Cristian Bucchi avrebbe salvato il posto dopo la rovinosa sconfitta contro il Pescara. L’Empoli in autentica crisi di gioco e risultati anche per la pessima gestione del direttore sportivo Accardi. Evidentemente l’Empoli cercava il profilo giusto e lo ha individuato in Roberto Muzzi, già collaboratore di Andreazzoli, che sta risolvendo il contratto con il Genoa. L’Empoli lo aspetta.