Esclusiva: Bucchi-Crotone, contatti in corso

Il Crotone ha perso anche contro il Cagliari e sta pensando a in cambio in panchina. A rischio Stroppa giunto alla sesta sconfitta consecutiva, contatti in corso con Cristian Bucchi con possibilità di arrivare a un accordo. Mercoledì il Crotone sarà impegnato a Bergamo contro l’Atalanta.

Foto: Zimbio