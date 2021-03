Esclusiva: Bucchi-Crotone, c’è troppa distanza. Gli aggiornamenti

Il Crotone non ha più fiducia nei riguardi di Giovanni Stroppa, ma non ha ancora accordi con Cristian Bucchi. E difficilmente li avrà se non migliorerà la proposta, c’è una certa distanza tra l’offerta del club e la richiesta dell’allenatore.

Una distanza che rende particolarmente complicato l’accordo, a queste condizioni non si fa. E’ comunque chiaro che il Crotone non vuole andare più avanti con Stroppa, dopo sei sconfitte consecutive e una salvezza come minimo compromessa.

Foto: Zimbio