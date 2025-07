Esclusiva: Bruzzaniti piace a Bari, Mantova e Benevento

22/07/2025 | 17:55:39

Giovanni Bruzzaniti, attaccante classe 2000 del Pineto, è reduce da un’eccellente stagione in Serie C. Doppia cifra, grandi giocate e gol bellissimi, talento indiscutibile. Il Pineto non vorrebbe privarsene, ma ci sono sirene dalla B, nelle ultime ore hanno chiesto informazioni sia il Bari che il Mantova. Ma c’è anche un club di C, il Benevento, interessato a Bruzzaniti.

Foto: insta pineto