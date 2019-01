Esclusiva: Bruno Alves-Juve, il Parma apre

Aggiornamenti sullo scenario che potrebbe portare Bruno Alves alla Juventus. Ve ne abbiamo parlato nell’intervallo di Atalanta-Juve, la novità è che il Parma in questi minuti ha aperto al club bianconero, che adesso, in attesa di capire l’entità del problema accusato da Chiellini a Bergamo, si trova davvero in emergenza al centro della difesa con Bonucci, Barzagli e lo stesso Chiellini in infermeria, mentre il neo arrivato Caceres non è ancora al top, tant’è che stasera è rimasto in panchina malgrado l’emergenza. Vi abbiamo già detto che il Parma, contestualmente, per cautelarsi in caso di partenza di Bruno Alves (al quale era stato comunque garantito il rinnovo), ha ripreso i contatti con l’Inter per Ranocchia. Ed ecco che i due incontri di cui vi avevamo parlato in esclusiva il 28 gennaio adesso rappresentano l’ideale punto di partenza per questo incastro, possibile, di mercato. Aspettando che la Juve ne sappia di più sull’infortunio di Chiellini, l’apertura del Parma è significativa. Ricordiamo che la gara di andata degli ottavi di Champions contro l’Atletico Madrid è in programma il 20 febbraio in Spagna.

Foto: Twitter Parma