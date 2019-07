Gaston Brugman piace non poco al Parma. La valutazione sfiora i due milioni di euro, il centrocampista ha richieste dall’estero e non andrebbe in serie B visto che a Pescara sta bene. Lascerebbe l’Abruzzo solo per il salto in A, il Parma ci pensa da giorni. Un’operazione per ora a fuoco lento destinata a decollare quando il club ducale – dopo

Dezi e Stulac all’Empoli – farà magari un’altra uscita a centrocampo.

Foto: zimbio